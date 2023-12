Un Professore 2 | Ultima Puntata | Grave Malore Per Dante!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un2,: mentre Nina fa di tutto per stare con Lilli, Dante parla a cuore aperto con Anita e poi, durante una lezione, ha un. Ildeve essere immediatamente operato! Un2 arriva al suo ultimo appuntamento. I segreti di Dante ed Anita verranno rivelati, mentre si arriverà al momento cruciale anche per la piccola Lilli. Per Dante, però, i suoi problemi di salute torneranno a farsi sentire in maniera ancora più forte. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un2: dove eravamo rimasti? Nicola chiede a Dante una mano per convincere sua figlia Viola a sottoporsi ad un intervento chirurgico che potrebbe dimostrarsi utilissimo per migliorare le sue ...