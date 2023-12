Un Professore 2 | anticipazioni ultima puntata del 21 dicembre | malore per Dante

Leggi su velvetmag

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un2 chiude con la sesta e, in onda in prima serata su Rai Uno giovedì 21: di seguito, le. La serie avrebbe dovuto fare inizialmente il suo debutto giovedì 16 novembre, per poi slittare di una settimana. Ecco dunque cosa accadrà. Un2 si appresta alla messa in onda dell’, che approderà in prima serata su Rai Uno il prossimo giovedì 21. Anche la seconda stagione ha riscosso un buon successo di pubblico, riuscendo a imporsi nella fascia più ambita, quella del prime time. La quinta e pen, infatti, ha intercettato 3.914.000 spettatori pari al 22.8% di share (primo episodio a quota 4.059.000 telespettatori, pari ...