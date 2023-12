Un posto al sole racconta come l' amicizia può salvare dalla depressione

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 dicembre 2023) Alberto Palladini è il cattivo di Upas,prima puntata. Ma a differenza di Roberto Ferri, che è cattivo perchè potente, Alberto nutre la cattiveria del nobile decaduto, arrabbiato con il mondo perché finito in disgrazia. Oggi è uno sfigato, ha affrontato povertà, carcere e abbandoni familiari. Ma nonostante siano in qualche modo giustificate la sua rabbia, sete di vendetta, e odio sociale, nessuno al palazzo solidarizza con lui. Neanche in questa circostanza, in cui in fondo ha ragione: Clara è scappata con un camorrista, portando con sé anche il figlio di Alberto e condannando il piccolo a una vita da latitante. Alberto è disperato, e si lascia andare alla. Non vuole perdere anche il suo secondo figlio. Nessuno gli crede, tranne Nico. Che va a trovarlo per tirarlo su, senza negargli la ramanzina per gli errori commessi. E i fan ...