Un mondo incantato fino a 5 anni Poi mio papà Piero | Alberto Angela | il giorno in cui è cambiato tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un (duro) Natale in casa. Intervistato da Repubblica,si prepara a tornare in tv su Rai 1 la sera del 25 dicembre alle 21.25 con Stanotte a... dedicata alla romanticissima Parigi, con Giancarlo Gini nei pdel commissario Maigret e ospiti d'eccezione come Mika, Gianluigi Donnarumma e Lola Ponce a svelare i segreti della capitale francese, la celeberrima Ville Lumiére. L'occasione è buona per indagare anche su come si trascorrevano le feste, momento magico per eccellenza sopranell'infanzia, con uncome, simbolo di scienza e razionalità apparente poco incline alle frivolezze delle favole e dei miti. Pochi sanno che proprio a Parigi sono legati i primi giorni di vita di ...