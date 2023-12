Un effetto domino tutto cyber

Leggi su panorama

(Di martedì 19 dicembre 2023) A fine dello scorso novembre scrivevo proprio su questa pagina a proposito della filiera dei fornitori: basta colpirne uno per mettere in ginocchio centinaia o migliaia di operatori e interi settori economici. Questo vale in particolare per i fornitori di servizi cloud. In secondo, di questo ho già parlato, pensare che “metto sistemi in cloud così la sicurezza non è un problema mio” è un’idea stupida e perniciosa. Trasferire un rischio non significa che non esiste più. In terzo, la digitalizzazione porta con sé l’interconnessione non soltanto delle tecnologie, ma anche delle attività produttive, creando forme di dipendenza estreme e una generale fragilità dell’intero sistema. Poco più di una settimana dopo, per la precisione l’8 dicembre, le parole si sono trasformate in fatti. L’attacco al cloud provider WestPole ha spiegato molto meglio di quanto potevo fare io il senso di quanto ...