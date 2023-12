(Di martedì 19 dicembre 2023) Mentre ci si continua a domandare, quasi a noia, quanti posti di lavoro verrpersi per colpa delle tecnologie in generale ein particolare, quante sfide ci attendono per risolvere problemi che attanagliano l’umanità e dei quali l’intelligenzapotrebbe essere portatrice di soluzioni, sono molto contenta di poter condividere con Alain Goudey, DGA Digital di NEOMA Business School, in questa intervista, pensieri ed emozioni su un ulteriore settore che può trarre beneficio da una corretta implementazione: la pedagogia, per provare a rivoluzionare l’educazione. Rivedere cosa esi insegna e garantire che l’intelligenzasia progettata e utilizzata...

Nature stila la lista dei nomi più influenti dell'anno e include per la prima volta un outsider non umano (wired)

Mentre ci si continua a domandare, quasi a noia, quanti posti di lavoro verr anno persi per colpa delle tecnologie in generale e dell’Intelligenza ... (quifinanza)

Connettività di rete: le previsioni per il 2024

...come l'dell'impatto di questa tecnologia, impatto che a prima vista potrebbe non essere così evidente. L'AI passerà da essere uno strumento a cui rivolgersi - un "tool you go to" come- ...

ChatGPT è la nostra persona dell’anno. Ha mostrato il futuro e ci ha costretto a essere ottimisti Il Foglio

Un anno di ChatGPT: come evolverà l’istruzione nell’era dell’Intelligenza Artificiale QuiFinanza

Windows 11, risolto il fastidioso bug su Esplora file dopo più di un anno di lamentele

Dopo oltre un anno di lamentele da parte degli utenti, Microsoft ha finalmente rilasciato l'aggiornamento che risolve un fastidioso bug di Esplora file che causava l'apertura casuale dell'app senza al ...

ChatGPT sta sbagliando troppo, al via nuova fase di apprendimento

OpenAI ha deciso di allenare il suo ChatGPT per evitare i troppi errori che l'intelligenza artificiale sta facendo.