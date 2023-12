Umoya a Castel Volturno presenta | “Schiaccianoci e la Magia del Natale”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 19 dicembre 2023), la rinomata struttura di intrattenimento situata a, dopo il successo della festa messicana “Dias de los Muertos il villaggio di coco”, è lieta di annunciare il suo evento speciale per il2023, realizzato in partnership con Materya, intitolato “e ladel”. Questa straordinaria esperienza natalizia avrà luogo dal 22 dicembre al 7 gennaio e porterà i visitatori in un viaggio magico attraverso i regni della fantasia all’interno della struttura sita in via Mezzagni, a(Ce). “e ladel” è un’esperienza unica e indimenticabile, un evento ispirato ...