Ultime Notizie Roma del 19-12-2023 ore 16 | 10

(Di martedì 19 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno C’è anche l’Italia nella quali zione al momento di 10 Nazioni a guidà Stati Uniti per garantire la sicurezza della Navigazione nel Mar Rosso teatro di attacchi dallo Yemen alle navi in transito il pentagono annuncia che l’operazione sta riunendo più paesi tra cui Regno Unito Bahrain Canada Francia Italia Olanda Norvegia Seychelles Spagna per affrontare congiuntamente le sfide alla sicurezza nel Mar Rosso meridionale nel Golfo di Aden quello che dico di garantire la libertà di navigazione tutti i paesi rafforzare la sicurezza e la prosperità regionale il conflitto in Medio Oriente e cresce la pressione internazionale su Israele perché si raggiunga un accordo per una seconda tranne qualcuna ma dopo il voto della scorsa settimana della generale dell’ONU viene evocata una nuova ...