Ugo Cilento nominato Cavaliere d’Onore della Tavola campana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023) . L’Associazione nasce a Milano oltre 20 anni fa ad opera di imprenditori e professionisti campani operanti in Lombardia con la finalità di valorizzare e promuovere la cultura, l’arte, i gusti e le tradizioni campane in una logica di integrazione con il contesto culturale lombardo. Nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà associativa promuove lo studio, la conoscenza e l’approfondimentostoria passata e contemporanea, sociale, culturale ed enogastronomicaCampania in riferimento allo stretto legame esistente con Milano. L’attuale Consiglio direttivo è composto dal Presidente Alessandro Mazzone, da Antonio Baldo “Past President”, Alessandro Limatola, Bruno Cerasuolo, Michele Fuschillo, Marisa Alagia, Pino caruccio, Enzo Agresti, Giorgio Calvello e Antonio Rossi. L’Associazione premia con il titolo di ...