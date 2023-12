Udinese | Collavino | «Certi dei nostri valori | siamo i più giovani»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Le parole di Franco, direttore generale dell’, sul progetto della squadra friulana per il futuro Il direttore generale dell’Francoha parlato in occasione del brindisi di Natale del club friulano. PAROLE – «È il momento di fare il punto di fine anno. L’attuale situazione sportiva induce a riflessioni che riguardano la classifica ma in questo anno abbiamo fatto tante cose fuori dal campo. Il nostro anno comincia con il nuovo riconoscimento del club più sostenibile d’Italia e il quarto nel mondo. Non ci sono stati tanti successi sul campo ma ciregalati delle soddisfazioni come il doppio successo con il Milan. Nel mese di giugno l’è stata protagonista al “The Stadium business summit”.la seconda rosa più ...