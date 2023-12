Uccide la moglie a martellate e poi si spara

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nella serata odierna, gli agenti della squadra volante di Rieti hanno rinvenuto i corpi senza vita dell’80enne Ferdinando Petrongari e di suaIride Casciani, di qualche anno più giovane, all’interno della loro abitazione a Sant’Elia. La polizia scientifica e la squadra mobile sono ancora sul posto, coadiuvati dal personale medico del 118, per gli accertamenti necessari. Le prime ricostruzioni indicano un tragico caso di omicidio-suicidio, verificatosi nel primo pomeriggio secondo quanto riferito dagli agenti della polizia scientifica. Il figlio della coppia, residente all’estero, ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine non ricevendo risposte alle chiamate da entrambi i genitori. Con dolore si apprende che un altro figlio risiede fuori zona, mentre un terzo figlio è deceduto in un incidente stradale circa 20 anni fa nella stessa provincia di Rieti. I ...