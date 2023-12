“Tutto passa” Crisi Pretelli e Salemi | Matano provoca e Pierpaolo confessa a La vita in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Durante la puntata di ieri, 18 dicembre, de Lainha vuotato il sacco sullacon Giulia. Unadi cui si parla ormai da mesi. “e Giulianon vivono più insieme. A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli,ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava. Prima eravero? Assolutamente si!!!”, scrive qualche giorno fa Alessandro Rosica. >“Io mi vergognerei”. Caos nello studio di Uomini e Donne, Maria non regge: finisce stesa a terra “Tant’è che li ho ...