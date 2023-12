Tutto ciò che devi sapere per iniziare a prenderti cura della tua pelle

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una routine corretta per laè fondamentale per avere un aspettoto. Un’epidermide trattata a dovere significa ridurre i bruciori, le irritazioni, gli arrossamenti e contrastare i segni visibili del passare del tempo, che a volte possono essere affascinanti, altre volte no, sono solo segno di trastezza. Ma alla fine la cosa che conta di più è la soddisfazione che deriva dal rituale quotidiano basato sull’attenzione a sé stessi. Si tratta, decisamente, di una sensazione profonda di equilibrio e benessere, quasi terapeutica. Se hai voglia di, sappi che sarà una piacevole strada verso l'autostima. Infatti vedendo i risultati ti sentirai galvanizzato e carico nel continuare il percorso, esattamente come quando si va in palestra. Se invece hai già iniziato, ...