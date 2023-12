Tutte le novità della Manovra Pensioni di medici  e infermieri | affitti brevi |  stop al Superbonus

Leggi su corriere

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il testoManovra è atteso in aula al Senato a partire dal pomeriggio di mercoledì 20 dicembre, il voto di fiducia è fissato per venerdì 23. Il testo passerà alla Camera dal 27 per concludere l’iter entro il 30 dicembre