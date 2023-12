Turchia | riparte il campionato dopo l’aggressione all’arbitro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023)Umut Meler in Ankaragucu-Caykur Rizespor,ilcon tre anticipipoco più di una settimana inil. La sosta forzata era arrivata in seguito alUmut Meler in Ankaragucu-Caykur Rizespor da parte del presidente della squadra di casa, Faruk Koca. Di seguito il calendario alla ripresa delle partite. Martedì 19 dicembreBasaksehir-SivassporGaziantep-Adana DemirsporIstanbulspor-Trabzonspor Mercoledì 20 dicembreKayserispor-FenerbahceAntalyaspor-KasimpasaGalatasaray-Karagumruk Giovedì 21 dicembreRizespor-PendiksporSamsunspor-KonyasporAnkaragucu-HataysporBesiktas-Alanyaspor