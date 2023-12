Tumori | qualità di vita nel percorso di cura | al via telemonitoraggio narrativo

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Monitorare ladineloncologico. È l’obiettivo di un progetto multicentrico diper misurare l’impatto bio-psico-sociale delle terapie e raggiungere l’obiettivo sancito dal Piano nazionale della cronicità del 2016 di integrare il piano assistenziale con il progetto esistenziale: per la prima volta, l’ascolto e l’analisi dell’impatto delle terapie orali integra i Proms (Patient-Reported Outcomes Measures) con le metodologie della medicina narrativa. Si chiama Pemoral –di Person Based Care (PbC) nelladel tumore alla mammella in trattamento con terapie orali, e coinvolge 4 centri in zone diverse del territorio italiano: Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma; Ospedale Sacro ...