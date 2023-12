Tumori | per neoplasia rara delle vie biliari terapie mirate efficaci ma servono test

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - Ogni anno, in Italia, si registrano 5.400 nuovi casi divie, un gruppo di neoplasie rare ma in crescita. Fino a 3 anni fa, per questa diagnosi, era disponibile solo la chemioterapia. Oggi gli specialisti possono utilizzare nuovi trattamenti, co