Tumori | per neoplasia rara delle vie biliari terapie mirate efficaci ma servono test

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - Ogni anno, in Italia, si registrano 5.400 nuovi casi divie, un gruppo di neoplasie rare ma in crescita. Fino a 3 anni fa, per questa diagnosi, era disponibile solo la chemioterapia. Oggi gli specialisti possono utilizzare nuovi trattamenti, come l'immunoterapia ea bersaglio molecolare che arrivano a "raddoppiare la sopravvivenza", ma "Ngs per cure". E' quanto emerso oggi durante un media tutorial online organizzato da AstraZeneca. “La patologia - spiega Lorenza Rimassa, professore associato di Oncologia Medica presso Humanitas University e Irccs Humanitas Research Hospital di Rozzano (Milano) - nasce nelle cellule che compongono i dottiche collegano il ...