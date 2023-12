TS – “Vivevo male | ho sbagliato tanto Uno psicologo mi ha aiutato”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 dicembre 2023) 2023-12-19 22:35:20 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Passato, presente e futuro: Arthur parla al portale brasiliano UOL e si racconta parlando delle sue scelte che lo hanno portato in Europa. Dal Gremio al Barcellona, poi Juventus, Liverpool per arrivare alla Fiorentina: questa la carriera del verdeoro che spiega i tanti problemi avuti prima di sbarcare a Firenze. Spiega come ha superato la fase difficile e cosa è stato necessario per tornare ad essere un giocatore. Ecco cosa ha detto. Le parole di Arthur Parla così Arthur: “Solo qualche mese fa facevo tante cose che non erano salutari e non me ne rendevo conto. Pensavo sempre in maniera negativa, poi sono andato in terapia da unoe questo mi ha. Sapevo che questa sarebbe stata una stagione importante per la mia carriera. Venivo da un anno complicato dove a causa ...