Trieste Senza identità | il nuovo singolo di Angelica

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dal 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “”, ildi Ang£lica disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 dicembre. “” è un brano sull’persa dell’essere umano, che spesso cerca di omologarsi a cio? che gli conviene di piu?. In maniera schietta e arrabbiata parla di una societa? superficiale, superba, sovrastata da un individualismo di massa in cui esiste l’uno ma non il tutto. Parla della parte effimera della vita e fa il punto su che cosa restera? dell’umanita? alla fine di tutto se non le azioni indegne, la povertà e una natura degradata in nome del potere e del progresso. E quindi ha senso odiarsi, giudicare o farsi la guerra? Commenta l’artista a proposito delbrano: ...