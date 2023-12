Treviso | ragazza accoltellata e uccisa davanti casa | caccia all’assassino

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 dicembre 2023) Unaè stata trovata mortacon diverse ferite sul corpo, probabilmente inferte con un’arma da taglio. La vittima una giovane di 26 anni viveva nel comune di Riese Pio X, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire quanto accaduto.Secondo le primissime informazioni sarebbe stato un vicino didella donna a dare l’allarme, ma all’arrivo del personale sanitario per lanon c’era nulla da fare. Il compagno della vittima che si sarebbe trovato indove viveva con la 26enne è stato ascoltato dagli investigatori e avrebbe fornito dettagli utili alle ...