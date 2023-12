Treviso | 27enne uccisa a coltellate sulla porta di casa | in fuga il presunto omicida

Treviso, accoltellata 27enne incinta. Killer in fuga, sentito il compagno

Omicidio,incinta trovata morta in casa Una donna 27 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione, nella frazione di Spineda di Riese Pio X, situata nella provincia di. Il corpo della ...

Scagionato il compagno Non c’entrerebbe col delitto il compagno della 27enne, un uomo di origini kosovare, che non sarebbe in fuga, come trapelato in un primo momento, ma sarebbe attualmente sentito ...

Vanessa Ballan, 27 anni, è stata trovata morta, uccisa con diverse coltellate, a Riese Pio X, nella frazione di Spineda, in provincia di Treviso. - continua ...