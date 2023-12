Treviso | 27enne accoltellata e uccisa in casa | si cerca il killer | fuggito a piedi

Leggi su tpi

(Di martedì 19 dicembre 2023) Una donna di 27 anni, Vanessa Ballan, è stata trovata morta,con diverse coltellate, nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di. Il corpo si trovava all’ingresso della sua abitazione, e l’allarme è stato dato da un vicino diche ha avvertito il 118. Per il momento non è chiaro il movente del delitto. Indagano i carabinieri che hanno ascoltato il compagno della vittima, testimone dell’omicidio. Vanessa Ballan si era trasferita con il marito, Nicola Scapinello, a Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari. Testimoni affermano che l’aggressore sarebbe: risiede ad Altivole, un Comune confinante con Riese, e sarebbe una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, la vittima gli ha aperto la porta, venendo però aggredita e ...