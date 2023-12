TRAVAGLIO FULMINA TG1 | TG5 & COMPANY | “DISTRAGGONO PER NASCONDERE IL DISASTRO DEL PAESE”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 19 dicembre 2023) Estratto dell’articolo di Marcoper “Il Fatto Quotidiano” – II trucco è talmente vecchio che lo vede anche un bambino. Eppure in giro è pieno di allocchi che ancora ci cascano. Un politico è disperato perché non ne azzecca una, o perché mente e viene sbugiardato, fallisce su tutto, o perché è circondato da mostri, o perché passa da uno scandalo all’altro, o per tutte queste cose insieme. E allora si sceglie qualche nemico, vero o immaginario non importa, purché sia famoso quanto lui o più di lui, e gli spara addosso a pallettoni. Così il nemico gli risponde e, siccome è famoso, tutti i media rilanciano sia l’attacco sia il contrattacco, che diventano la notizia del giorno e la gente pensa solo a quelli, dimenticando gli errori, le menzogne, fallimenti, i mostri e gli scandali del politico disperato. Che può tirare a campare un altro po’, fino al fiasco ...