Trasporto scolastico | rimborsi per gli studenti disabili a Civitavecchia | come fare domanda

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023), 19 dicembre 2023 – Con determina del Comune di, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici, a titolo di rimborso, per coprire in tutto o in parte i costi sostenuti dalle famiglie per ildicontà, privi di autonomia, residenti nel comune die che hanno frequentato, nell’anno 2023, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado. Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di; iscrizione, per l’anno 2023, alla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado, ubicate anche al di fuori del Comune di ...