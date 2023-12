Tragico schianto frontale | Marilena muore così Addio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nel tranquillo paese di Bomba, provincia di Chieti, oggi pomeriggio si è verificato unincidente stradale che ha costato la vita aPagliarone, 75 anni, insegnante in pensione residente nella zona. La donna, alla guida di una Suzuki Ignis, è rimasta coinvolta in una violenta collisionecon una Kia Rio. A bordo di quest’ultima, un uomo proveniente da Quadri (Chieti), è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara in codice rosso tramite l’elicottero del 118, dopo essere stato stabilizzato dai medici. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è stato fondamentale: i carabinieri della compagnia di Atessa (Ch), del Norm, insieme alle stazioni di Bomba e Schiavi d’Abruzzo, sono giunti sul luogo dell’incidente. Anche il personale Anas è intervenuto per gestire la situazione sulla Fondovalle Sangro, ...