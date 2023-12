Traffico Roma del 19-12-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto incidente con code sulla A24-teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione disegnalato un incidente anche lungo la diramazioneSud si sta Tra la barriera in Monte Porzio Catone in direzione della A1Napoli risolto invece l’incidente sulla diramazionenordtornato regolare verso la capitale molti gli spostamenti sul raccordo circolazione fortemente rallentata su entrambe le carreggiate le code in interna tra la Trionfale e l’abbia da segnalare Inoltre un incidente all’altezza di Castel Giubileo in esterna si procede in coda tra Latisana e la Nomentana in tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni tra l’olimpico e la Salaria e tra Tiburtina e il viale Castrense in questo tratto anche un incidente ...