Traffico Roma del 19-12-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla diramazionenord per incidente code Castelnuovo di Porto è Settebagni Verso il raccordo sul raccordoin file lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud in interno a Code tra la Cassia e l’appia disagi dovuti ad un incidente avvenuto all’altezza della Anagnina incidente anche sulle strade della capitale in via di Tor Carbone altezza via Papirio Carbone disagi in entrambe le direzioni si rallenta per incidente anche sulla Casilina nei pressi di piazza Michele Sanmicheli in direzione del raccordointenso sulla tangenziale code tra Olimpico e la Salaria verso San Giovanni rallentamenti e code anche in direzione Foro Italico tra Tiburtina e ...