Traffico Roma del 19-12-2023 ore 13 | 30

(Di martedì 19 dicembre 2023) Luceverdebelli trovati all’ascolto dalla redazione sul Raccordo Anulare code tra Cassia bis e la Flaminia per un veicolo in fiamme in carreggiata interna verso la Salaria altre file per incidente sempre in carreggiata interna all’altezza della Rustica con code a partire dal bivio della 24 in esterna code a tratti tra la via del Mare Laurentina ed altre file fino alla diramazione diancora in coda sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via di Portonaccio verso la tangenziale est altri file sulla tangenziale dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso la galleria Giovanni XXIII è in direzione opposta code tra Corso Francia & via Salaria riaperta via di Ponte Galeria chiusa in precedenza per un incidente avvenuto nei giorni scorsi tra via di Malagrotta e via della Pisana si è conclusa la cerimonia presso l’altare della ...