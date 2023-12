Traffico Roma del 19-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente su via Casilina via fagianiin coda tra Viale Palmiro Togliatti e raccordo anulare nei due sensi di marcia Dovrebbe terminare alle ore 13 la manifestazione in corso da questa mattina a Trastevere a Largo Bernardino da Feltre davanti al Ministero dell’Istruzione non si escludono disagi alla circolazione ricordiamo che fino al prossimo 23 dicembre nella fascia oraria 22 530 per lavori notturni al Traforo Umberto Primo per via Nazionale via del Tritone la galleria sarà chiusa alnelle due direzioni trasporto rallentato Al momento il servizio sulle linee metro B e B1 ricordiamo che è tornata Attiva la metro va tra Anagnina e Ottaviano dopo il termine dei lavori tutte le linee sono dunque in funzione dalla domenica al ...