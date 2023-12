Traffico Roma del 19-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente all’ascolto ancora intenso ilsul Raccordo Anulare ecoden interna tra Cassia bis e Salaria tra le uscite Nomentana Tiburtina in esterno fuori a tratti tra Laurentina e Casilina ancora in coda il tratto Urbano dellaL’Aquila da via Fiorentini verso la tangenziale est auto in fila proprio sulla tangenziale da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII la polizia locale Ci segnala incidente su via Flaminia Nuova in prossimità dell’uscita per viale di Tor di Quinto verso il centroin coda a partire dall’ altro incidente su viale Enzo Ferrari Bari rallentamenti a via di Tor Tre Teste fino alle ore 12 per una cerimonia presso l’altare della patria possibili disagi nell’area di Piazza Venezia Dovrebbe terminare invece alle ore 13 la sensazione con presidio davanti al ...