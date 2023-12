Traffico Roma del 19-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e mezzi pesanti un tratto via della Cellulosa per un cedimento del manto stradale via Flaminia è chiusa per uno smottamento tra via Frassineto è la stazione la celsa nella sola direzione centro città rallentamenti sempre sulla Flaminia Nuova per un incidente all'altezza di viale di Tor di Quinto in direzioneCentro Ottico rallentato sulla A24 e sulla tangenziale est e rallentamenti sulla Pontina in direzioneCentro a Trastevere a Largo Bernardino da Feltre manifestazione davanti al Ministero dell'Istruzione possibili rallentamenti alle 11 in Piazza Venezia ci Sonia con la deposizione di una corona d'alloro al Milite Ignoto possibili chiusure al