Traffico Roma del 19-12-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Luceverdementovati dalla redazione sul Raccordo Anulare code sulle due carreggiate tra le uscite casse Salaria poi in esterna a filo ea tratti tra il bivio con laFiumicino e ti urtina interna file tra nomentane Appia il tratto Urbano dellaL’Aquila in coda da Tor Cervara Verso il raccordo così come in direzione della tangenziale estche prosegue sulla stessa tangenziale da video con l’ 24 verso la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni abbiamo file sempre dalla 24 fino a viale Castrense sul viadotto della Maglianain coda da viale Isacco Newton verso la via Laurentina sulle consolari ancora code sulla Cassia dal Olgiata verso Tomba di Nerone sulla Flaminia code da Labaro verso Corso di Francia e sulla via Pontinain coda dal ...