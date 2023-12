Traffico Roma del 19-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità via Pio Sesto via Clemente III nelle due direzioni a Trastevere dalle 10:30 alle 13 manifestazione a Largo Bernardino da Feltre davanti al Ministero dell’Istruzione possibili momentanea deviazioni alle 11 cerimonia pubblica in Piazza Venezia con possibili difficoltà di circolazione chiusure temporanee durante lo svolgimento dell’evento disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici registrato Infatti ritardi per le metro B e B1 orari speciali per regione alimitato di centro e Tridente fino al 7 gennaio tutti i giorni feriali e festivi tranne il 25 dicembre 2020 l sono in funzione chiusa e non autorizzati dalle 6:30 del mattino alle 20 In collaborazione con Luce Verde infomobilità