Tra panettoni e rave party Il nulla delle destre al potere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 dicembre 2023) Che una presidente del Consiglio al governo da più di un anno abbia bisogno di tstirsi da comiziante arrabbiata per sfamare i suoi elettori dice molto della democrazia italiana in campagna elettorale permanente. Con la Legge di bilancio in votazione al Senato, Giorgia Meloni è riuscita nella mirabile impresa di parlare e di far parlare di aspetti minuscoli del nostro Paese, utilizzando l’arma della distrazione in un Paese con la stampa che prona le ubbidisce. Una premier in campagna elettorale permanente Meloni è riuscita ad accennare ancora aiillegali mentre il Paese affonda nella povertà dilagante, urlacchiando che “nell’ultimo anno non c’è stato neanche unillegale in Italia” (falsissimo) come se fosse davvero un prioritario problema degli italiani. Nessuno dei presenti è ...