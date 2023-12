Torino | le ultime sulle condizioni di Tameze

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Lefisiche di Adrien, centrocampista del, dopo l’infortunio rimediato contro l’Empoli In casaarrivano degli aggiornamenti importantifisiche di Adrien. Il centrocampista aveva infatti rimediato una botta al ginocchio nell’ultima partita giocata dai granata contro l’Empoli. L’ex Verona non preoccupa e sembra aver già recuperato.potrà quindi essere regolarmente a disposizione di Ivan Juric per la prossima gara contro l’Udinese. Chiaramente ancora fuori invece Perr Schuurs, dopo la rottura del legamento crociato, e N’Guessan.