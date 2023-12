Tor Bella Monaca – Controlli dei Carabinieri | Un arresto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Idella Stazione di Roma Torhanno anche arrestato un 42enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Al termine di una mirata attività info-investigativa, isono giunti all’abitazione dell’uomo e hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare, un fucile monocanna calibro 32 detenuto illegalmente, tre munizioni calibro 32 e una munizione calibro 12. Per questo motivo, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. L’è stato convalidato. Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ...