Tonitto 1939 | 2023 da record e nel 2024 pronti i gelati Keto e obiettivo Giappone

(Di martedì 19 dicembre 2023), azienda leader in Italia per il sorbetto e per il gelato senza zuccheri aggiunti, anche nelconferma il suo trend di crescita ad alto ritmo raggiungendo i 14,5 milioni di euro di fatturato, con un +23% rispetto al 2022. Nonostante le difficoltà legate ai prezzi delle materie prime, ancora ben lontani dai valori di qualche anno fa, e le conseguenti criticità legate all’aumento dei costi e alla compressione degli utili, la realtà ligure, dal 2022 insignita del riconoscimento di Marchio Storico d’Interesse Nazionale, si conferma l’azienda diche cresce di più in Italia, ottenendo in quattro anni una salita del 93%. “Siamo particolarmente soddisfatti dei numeri che abbiamo fatto registrare quest’anno – afferma Alberto Piscioneri, General Manager-. ...

