Tolkien | dovrà essere distrutto sequel non autorizzato del ‘Signore degli Anelli’

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – The Estate of J. R. R., la fondazione britannica che riunisce gli eredi dello scrittore John Ronald Reuel(1892-1973), ha vinto due cause contro l’autore statunitense Demetrious Polychron per il suo libro ‘The Fellowship of the King’, che aveva pubblicato e promosso commercialmente come “il seguito perfetto de ‘Il SignoreAnelli'”. Nell’aprile di quest’anno Polychron ha intentato una causa civile contro The Estate ofEstate e Amazon, sostenendo che la serie televisiva di Amazon “Il SignoreAnelli – Gli anelli del potere” violava il copyright del suo libro, avendolo in buona parte copiato per la sceneggiatura. La Corte distrettuale della California ha respinto sommariamente la causa, ritenendo che il libro stesso di Polychron costituisse una ...