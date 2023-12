Titanic | storia di un successo cinematografico “inaffondabile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) «Ilera chiamato la nave dei sogni. E lo era. Lo era davvero.». Il 19 dicembre del 1997, il kolossal di James Cameron faceva capolino nei cinema di tutto il mondo, trasformandosi, già dopo pochi giorni di programmazione, in un vero e proprio fenomeno globale. La vicenda del transatlantico britannico, inabissatosi nelle profondità dell’Oceano Atlantico il 15 aprile 1912, in seguito alla collisione con un iceberg, ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori, che hanno riscoperto una pagina diaffascinante e terribile. La pellicola, che ha incassato al botteghino delle cifre da far girare la testa, oltre ad aver fatto incetta di premi e riconoscimenti, è il frutto di anni di studio da parte del regista, che si è documentato a lungo circa i passeggeri, la tragedia e ogni dettaglio della nave, della quale ha ricreato ...