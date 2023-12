(Di martedì 19 dicembre 2023) Ladiin 4K UHD: la nuova edizione a tre dischi targata Eagle porta ildinel mondo del formato video più evoluto con incredibili immagini mozzafiato. Super l'audio inglese, meno quello italiano. Una valanga di extra. Eccola l'edizione definitiva di. Eccolo il prodotto che celebra in tutto e per tutto il film difenomeno di incassi e vincitore di 11 Oscar. Sì, perché l'edizione appena uscita targata Eagle Pictures si può definire veramente quella perfetta (o quasi,vedremo), davvero impeccabile per godere in pieno della spettacolarità del capolavoro con Leonardo Dicaprio e Kate Winslet. Innanzitutto è la prima volta chesbarca nel mondo del 4K UHD, un formato che ...

Titanic in 4K UHD, la recensione: come restare ancora a bocca aperta davanti al kolossal di James Cameron

Conclusioni Come abbiamo ampiamente descritto in questa recensione diin 4K, la nuova edizione Eagle permette di vedere il film di James Cameron come mai accaduto prima, quantomeno in 2D, ...

Titanic in 4K UHD, la recensione: come restare ancora a bocca aperta davanti al kolossal di James Cameron Movieplayer

Sei film di James Cameron finalmente in Blu-ray 4K Ultra HD DDay.it

Titanic in 4K UHD, la recensione: come restare ancora a bocca aperta davanti al kolossal di James Cameron

La recensione di Titanic in 4K UHD: la nuova edizione a tre dischi targata Eagle porta il kolossal di Cameron nel mondo del formato video più evoluto con incredibili immagini mozzafiato. Super l'audio ...

Explore the Deep in 'The Abyss' 4K UHD Behind-the-Scenes Sneak Peek [Exclusive]

James Cameron's overlooked masterpiece launches in 4K UHD tomorrow. Last month it was announced that ... particularly when compared to his later works like Titanic and Avatar, but the DNA of The Abyss ...