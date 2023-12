“Ti accusano di lasciare tua figlia a casa” | Diletta Leotta sul ritorno al lavoro a un mese dal parto

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 19 dicembre 2023), tornata alla conduzione dei suoi programmi da qualche, ha risposto alle critiche che le sono arrivate per aver scelto di riprendere a lavorare poco dopo il, avvenuto il 16 agosto 2023. In un’esclusiva intervista all’Adkronos la conduttrice sportiva, da poco mamma della piccola Aria, è quindi tornata a parlare di maternità, spiegando la sua decisione di riprendere gli impegni lavorativi a undalla nascita della sua primogenita, avuta dal compagno Loris Karius. Dopo aver ricominciato a condurre il suo programma con Daniele Battaglia a Radio 105, chiamato 105 Take Away, la conduttrice è infatti tornata anche a bordocampo con DAZN, rientro che ha definito “bellissimo ed emozionante”. “Tutti i miei colleghi mi hanno accolta in maniera unica. Quando sei incinta ti senti in ...