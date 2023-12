(Di martedì 19 dicembre 2023) BOLOGNA - Il Bologna vuole provare a sorprenderein Coppa Italia : conquistato il quarto posto solitario in classifica battendo la Roma 2 - 0 domenica scorsa al Dall'Ara , la squadra di...

L’Inter, detentrice del titolo da due edizioni, scende in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, grande sorpresa di questa... (calciomercato)

Inter-Bologna , ottavo di finale della Coppa Italia 2023/24, andrà in scena domani sera alle 21:00. Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati : ... (inter-news)

Le parole di Thiago Motta , tecnico del Bologna , in conferenza stampa in vista della partita di Coppa Italia contro l’Inter Thiago Motta ha ... (calcionews24)

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani sera. Queste le ... (inter-news)

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter, sua ex squadra da giocatore con cui ha vinto il triplete, ... (sportface)

Thiago Motta prima dell'Inter: 'Auguro il meglio a Arnautovic, anche se...'

... conquistato il quarto posto solitario in classifica battendo la Roma 2 - 0 domenica scorsa al Dall'Ara , la squadra dicerca l'impresa domani sera in casa dell' Inter per ottenere il ...

Thiago Motta: “Andremo a fare la nostra partita. Formula Coppa Italia Non decido io…” Tuttobolognaweb

Motta avverte l'Inter "A San Siro per giocare il nostro calcio"

Il Bologna sfida i nerazzurri negli ottavi di Coppa Italia BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Andiamo a Milano per fare il nostro calcio, giochiamo contro ...

Coppa Italia, Inter-Bologna, Luppi: “L’asticella si alza, competizione da onorare. Questa squadra merita l’Europa”

Domani la squadra di Thiago Motta sarà infatti impegnata nella Coppa Nazionale contro l’Inter di Simone Inzaghi. Per parlare di Coppa Italia e di Inter-Bologna, Luppi, che in carriera ha vestito la ...