Thiago Motta è il motore che ha messo in funzione la macchina europea del Bologna CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 dicembre 2023)ha costruito il suocome unain grado di lottare per un posto in Europa e mettersi al di sopra in classifica anche del Napoli campione d’Italia. Ilha vinto la sfida con la Roma per 2-0 e si è guadagnata il quarto posto in classifica di Serie A, un punto sopra al Napoli di Mazzarri. La squadra diè stata costruita per affacciarsi al panorama europeo. Il Corriere dello Sport commenta così l’ascesa della squadra: “Che il governo delfosse sicuro in estate di aver costruito una squadra con unda Europa, no, non sarebbe corretto dirlo, ma che quanto meno lo sperasse è un segreto conosciuto.e i suoi calciatori, con il passare delle settimane, sono ...