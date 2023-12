TeSt-TeatroStage all’Accademia di Santa Sofia con lo spettacolo ‘Un Natale al Fronte’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 20.00, andrà in scena con lo“Unal fronte”, una nuova proposta scenica interpretata da un gruppo di allievi attori del laboratorio e con la regia di Monica Carbini, nonché primo appuntamento di una rassegna di eventi e performance artistiche varie che, con cadenza mensile, arriverà fino a maggio 2024, prima dello-saggio finale. La prova aperta è il primo risultato del secondo anno di corso, partito in ottobre 2023, del laboratorio di formazione per la recitazione e la performance artistica teatrale, sempre curato da Monica Carbini, presso il Centro di Produzione di Accademia di(Via Albergamo 4/6, Benevento), dove si svolgerà anche lo ...