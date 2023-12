Tesla richiama 2 milioni di autovetture per un difetto Ecco di cosa si tratta

Leggi su blowingpost

(Di martedì 19 dicembre 2023)stando più di duedi automobili dopo che l’Autorità di Regolamentazione Statunitense ha scoperto alcune lacune nel sistema di assistenza alla guida Autopilot, ciò a seguito di un’indagine di due anni su incidenti avvenuti mentre la tecnologia era in uso. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. La UK Driver and Vehicle Standards Agency ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali problemi di sicurezza che coinvolgono lenel Regno Unito, sottolineando che le auto vendute nel Regno Unito non sono dotate delle stesse funzionalità delle auto negli Stati Uniti. “Levendute nel mercato britannico non si guidano da sole e non sono autorizzate a farlo” ha detto un portavoce, aggiungendo che l’agenzia continuerà a monitorare la situazione. Il pilota automatico è ...