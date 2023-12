Terzini sul mercato | Roma e Napoli su Maatsen del Chelsea | il Milan in pole per Lenglet

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Si accende il calciodi gennaio e lo fa con iin uscita dalle big della Premier League. Il, soltanto decimo in campionato, è pronto a cedere il laterale mancino Iandurante la sessione che si sta per aprire. Il ventunenne non ha trovato spazio con Pochettino e secondo 90min i londinesi vorrebbero darlo via a titolo definitivo. Su di lui tante squadre come il Borussia Dortmund, Manchester City e West Ham, ma anche due italiane,. Ma c’è anche Clementsul. Secondo la stampa britannica, il terzino non rientra più nei piani di Emery all’Aston Villa e potrebbe essere risolto in anticipo il prestito con il Barcellona. I catalani, però, a quel punto sarebbero disposti a cederlo per fare cassa visti ...