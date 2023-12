Terrore per il portiere del Psg | sequestrato in casa con la famiglia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ore di paura per il terzodella squadra parigina del PSG, Alexandre Letellier. Il calciatore è statoinsieme alla sua compagna Chloe e ai due figli piccoli nell’abitazione di Hadricourt (Yvelines) nella notte tra lunedì e martedì. Tre dei quattro autori dell’infrazione sono stati arrestati: tra loro due minorenni.Leggi anche: Chiara Ferragni, non solo pandori. Il dubbio della truffa anche sulle uova di Pasqua Alexandre LetellierArrestati tre dei quattro autori, due sono minorenni Gli arrestati dovranno rispondere dell’accusa di estorsione con armi e sequestro di persona. Chloe Letellier, moglie del calciatore, avrebbe ricevuto delle percosse, anche sul volto, e i due bambini, insieme alla coppia, sarebbero stati minacciati per la consegna di soldi e preziosi. Il tutto è accaduto nel giro di pochi minuti intorno alle 2 di ...