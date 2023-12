Terremoto tremendo in Cina | magnitudo 6 | 2 | 116 morti | presidente Xi Jinping interviene pubblicamente

Cinque anni dal terremoto, e tutto è come prima: reportage da Fleri, il paesino in Sicilia che si svuota sempre più, fra indifferenza delle istituzioni e ...

... nel comune di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, in Siclia , ai piedi del vulcano Etna , sono ancora sconvolti per colpa deldel 26 dicembre 2018 , quando parte del paesino ...

Cinque anni dal terremoto, e tutto è come prima: reportage da Fleri, il paesino in Sicilia che si svuota sempre più, fra ... MOW

Un altro tremendo terremoto in Nepal: oltre 140 morti Avvenire

Cinque anni dal terremoto, e tutto è come prima: reportage da Fleri, il paesino in Sicilia che...

Ci siamo stati e ve lo raccontiamo I cittadini della piccola frazione di Fleri, nel comune di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, in Siclia, ai piedi del vulcano Etna, sono ancora sconvolti per ...

Terremoto, Caritas toscane in Turchia per aiutare ricostruzione

«Cinque giorni di viaggio in Turchia in cui abbiamo visto i progetti di Caritas nel Paese e in particolare in Anatolia e a Istanbul. Nel complesso un'esperienza molto arricchente che darà stimoli al g ...