Terremoto in Cina | sale a più di 100 il numero delle vittime e a 500 i feriti

Forte terremoto in Cina: bilancio si aggrava pesantemente, oltre 100 morti

Aumenta il bilancio delle vittime causate dal fortedi ieri in. Secondo le ultime informazioni disponibili, la scossa tellurica ha causato la perdita di almeno 118 vite umane. L'emittente CCTV ha dichiarato che la maggior parte delle ...

Cina, sale ad almeno 118 morti il bilancio del sisma nel Gansu Agenzia ANSA

Oltre 100 morti nel terremoto a Gansu in Cina di magnitudo 6.2: più di 500 feriti, si scava tra le macerie Virgilio Notizie

Terremoto di magnitudo 6.2 in Cina nella provincia di Gansu: centinaia di morti, si scava tra le macerie – Rocket Gamers

Un violento terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso la contea di Jishishan nel Gansu, in Cina. L’evento ha causato la morte di centinaia di persone e il ferimento di molte altre, con una profondità di 12 ...

Terremoto - Violenta scossa nella Cina settentrionale, i morti sono più di 100 e il gelo intenso non aiuta. Video

CCTV footage captured the moment when a 6.2 magnitude earthquake hit Jishishan county, Linxia, Gansu Province, China on Monday midnight. According to Xinhua, more than 110 people have died in the ...